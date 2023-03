Il cane Winnie crede di essere come il neonato di casa: il suo giocattolo (una paperella) diventa il ciuccio e il video è virale su TikTok

Il Golden retriever di nome Winnie conquista il cuore del web. Il suo padrone, condivide un video su TikTok mentre il cane Winnie porta in bocca il suo giocattolo, a forma di anatra di gomma, cercando di imitare quello che fa un bambino con il proprio ciuccio, dopo aver visto quello che fa con il ciuccio il figlio neonato del suo padrone.

Una simpaticissima didascalia accompagna il video su TikTok: «Il mio Golden retriever ha visto che nostro figlio appena nato aveva un ciuccio in modo così naturale...». E continua: «Porta la sua nuova paperella di gomma in giro per [casa] come se fosse un ciuccio».

Il Golden retriever Winnie e il video sui social

Il video del Golden retriever è diventato virale sulla piattaforma social cinese. Il video del cabe Winnie è stato visto da un milione di persone e ha ottenuto 51.500 like (mi piace).

Numerosissimi, poi, anche i commenti degli utenti. Tra questi: «I Golden sono semplicemente i migliori», o «Il mio Golden Retriever ha iniziato a rubare i ciucci del mio bambino a sette settimane dalla nascita del piccolo».