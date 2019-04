Sabato 27 Aprile 2019, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 16:18

Lascia il cane in una pensione per tre giorni, lo ritrova morto e impacchettato. Dovevano essere soltanto tre giorni, quelli che doveva trascorrere in una pensione per cani,, una splendida femmina di razza Husky . La sua padroncina, Kirsten Kinch, sarebbe tornata presto dal suo breve viaggio in Islanda. E invece, quello che doveva essere un semplice soggiorno, per Nova e la sua padrona, si è trasformato in tragedia. Sì, perchè quando la Kinch si è presentata per riprendere il suo cane, lo ha trovato morto e impacchettato come unL'incredibile vicenda è accaduta a Dublino nella struttura P&E Boarding Kennels che, tra i suoi servizi, offre la pensione per gli animali che non possono viaggiare con i loro padroni. A rendere nota la vicenda, la stessa padrona di Nova sulla propria pagina Facebook.Comprensibilmente scioccata da quanto accaduto, ha scritto: "All'inizio ho pensato ad un orribile scherzo. Gli avevamo lasciato un cane sano e avrebbero dovuto prendersene cura soltanto per tre giorni. Non ci sono parole per descrivere quanto sia stato sconvolgente riportare la mia Nova a casa, impacchettata in quel modo completamente disumano". Dal canto suo, la direzione della struttura, nella persona di Paddy Cullen, si è scusata per l'accaduto, scrivendo sul sito della pensione. "Siamo una famiglia che ama gli animali, ha dichiarato, e il nostro obiettivo è quello di prenderci cura degli animali domestici che ci vengono affidati. Desidero porgere le mie sincere e personali scuse alla signora Kinch, per il dolore a seguito della morte della sua Nova".La cagnolona, secondo le analisi di rito seguite al decesso, sarebbe morta a seguito di una emorragia interna. Nova, aveva problemi di colite e, per questo, doveva assumere medicinali. La struttura che l'ha ospitata, avrebbe confermato di averglieli somministrati regolarmente. Su Change.org, è stata lanciata una petizione. Si chiede giustizia per Nova. Ad oggi, l'hanno firmata oltre 67mila persone.