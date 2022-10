Pebbles, morto il cane più vecchio del mondo: aveva 23 anni (ed era entrata nel Guinnes World Record)

A guardarla non si sarebbe detto. Minuta e dolcissima, sembrava una ragazzina. Tanto che, nonostante l'età e qualche acciacco, continuava a sprigionare gioia da tutti i pori. Eppure, soltanto tra cinque mesi, avrebbe compiuto la bellezza di 23 anni. Una infinità, almeno per un cane. Sì perché Pebbles, era una cagnolina. Una Toy fox terrier, per essere esatti che, nata il 28 marzo del 2000 a Long Island, New York, il 17 maggio di quest'anno era stata addirittura certificata dal Guinness World Records quale cane più vecchio del pianeta. Un titolo prestigioso che, strappato sul filo di lana al precedente detentore TobyKeith, un chihuaha ancora in vita, l'aveva resa famosa in tutto il mondo.

Da lì l'idea dei suoi proprietari, Bobby e Julie Gregory, di creare una pagina social dedicata alla loro piccola, denominata Pebbles Since 2000, per soddisfare le mille curiosità dei fan. Una pagina seguitissima ricolma di filmati spassosi e immagini come quelle che proponiamo cui, il 3 ottobre, è stato affidato l'amaro compito di rendere nota la scomparsa delle nonnetta di tutti i cani della Terra. Inconsapevole star dei social, Pebbles aveva vissuto gli ultimi anni della sua lunghissima vita a Taylor, località della Carolina del Sud dove si era trasferita assieme alla sua famiglia nel 2007. Tutto pepe, come era stata definita da chi la conosceva, pare condividesse con i suoi padroni, la passione per la musica country dei Conway Twitty. Piena di vita fino all'ultimo, Pebbles si è spenta per cause naturali. "Siamo molto rattristati per la vostra perdita, Julie", ha commentato la stessa organizzazione del Guinness World Records. "È stata una compagna di vita incredibile", hanno detto Julie e Bobby. E poi: "Ci mancherà profondamente". Pebbles, era stata mamma di 32 cuccioli. Tutti avuti assieme al suo compagno di sempre, Rocky.