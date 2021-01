Cane poliziotto in pensione rivede il suo ex conduttore e piange

Wangwang un cane poliziotto in pensione si è commosso nell'ascoltare e riconoscere la voce di un suo ex conduttore e gli è corso incontro.

In un commovente video pubblicato dalla poliza, si può vedere il pastore tedesco mentre quasi si rifiuta di lasciar andare l'uomo e sembra piangere. Wangwang ha otto anni e ha lavorato come cane da fiuto ai controlli di sicurezza nella contea di Xichuan nella provincia di Henan, Cina centrale. Si è ritirato nel giugno 2019 e gli è stata trovata una casa dove vivere per il resto della sua vita.

Il mese scorso, il conduttore della polizia ha deciso di fare una visita a sorpresa al suo fedele amico mentre pattugliava un quartiere vicino alla casa di Wangwang. In una recente clip condivisa sull'account Douyin della polizia di Xichuan viene documentato il momento dell'incontro tra l'agente di polizia e Wangwang che si è ormai stabilito nella nuova casa.

