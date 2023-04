Cane rivede l'ex della proprietaria e lo riconosce dopo oltre un anno e mezzo: il video è commovente

Quando una coppia si divide, a soffrire non sono solo le due parti, ma anche gli animali domestici. Ne è la prova un video su TikTok, in cui un cane rivede l'ex della sua proprietaria e corre come se volesse abbracciarlo, per fargli le feste. Un video commovente divenuto virale sul web.

Amore senza tempo

Erano 18 mesi che il cane, un Golden retriever non rivedeva l'uomo, così appena è apparso sul marciapiede ha iniziato a tirare il guinzaglio, finché la donna non ha dovuto lasciarlo corrergli incontro per festeggiarlo. L'autrice del video è Camila Perman che stava passeggiando per strada con la sua Gala quando si è trovata davanti il suo ex. Anche l'uomo ha ricambiato con gioia l'affetto verso quel cane, a cui ha fatto coccole e carezze.

Separati ma connessi

Camila ha ripreso la sequenza per poi postarla su TikTok, a testimonianza di quanto i cani siano legati affettivamenti a noi umani, e rimangano impressi nella loro memoria per lungo tempo, anche per anni. I due, infatti, hanno continuato a sentersi per diverso tempo dopo la fine della loro storia, soprattutto per il legame che c'era tra il cagnolino ed il suo ex.

«È stato così bello vederli insieme», ha ammesso Camilla, dicendo che l'incontro ha dato loro anche la possibilità di riconnettersi. «Ci ha accompagnato a casa, per assicurarsi che arrivassimo sane e salve».