Cane salvato dalla strada: abbraccia tutti quelli che incontra in segno di gratitudine

Toro è un incrocio di Pitbull di mezza età e vive nel rifugio municipale Town of Hempstead Animal Shelterdove dallo scorso ottobre, dopo essere stato salvato da un crudele destino come riportato da La zampa.

Toro era stato abbandonato nell'abitazione della sua famiglia, quando questa aveva deciso di trasferirsi e il povero cane da allora viveva legato a una staccionata, probabilmente è stato lì per alcuni anni.

Quando è stato trasferito al rifugio, i dipendenti hanno immaginato che Toro avrebbe impiegato molto tempo a adattarsi al nuovo ambiente, tuttavia trascorso il periodo iniziale, il cane ha cominciato a socializzare e nonostante il carattere chiuso sviluppato negli anni di solitudine, ha cominciato a abbracciare in segno di gratitudine quanti si prendono cura di lui. «Appena è arrivato era molto chiuso e nervoso, mentre adesso si sta abituando un po’ di più a stare con le persone», ha raccontato Melissa Fogarty, una donna che lavora nel rifugio. «Io sono stata una delle prime persone a portarlo fuori per una passeggiata per farlo socializzare. Lui mi ha abbracciata dopo circa 15 minuti: è salito sulle mie gambe e si è buttato sul mio petto. Da quel giorno abbraccia tutti quelli che incontra qui nel rifugio», ha continuato Melissa.

Come raccontano i dipendenti, infatti, tutte le volte che esce dal box va ad abbracciare la persona che lo porta a spasso, e fa la stessa cosa anche tutte le volte che vede qualcuno per strada.

Al momento è in cerca di una famiglia che possa adottarlo. Nel gennaio scorso era stato adottato salvo poi essere tornato nel rifugio dopo una decina di giorni poiché non era adatto per quella famiglia. Toro «è adatto ad una famiglia senza bambini, ha bisogno di imparare le regole base di comportamento, e sarebbe meglio se non ci fossero nell'abitazione altri animali», hanno spiegato al rifugio.

