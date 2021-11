Napoli, pastore tedesco legato al guard rail sulla A1: salvato dalla polizia stradale

Un pastore tedesco è stato salvato dagli uomini della Polizia stradale, sottosezione Napoli Nord. Il cane, di grossa taglia, era legato al guard rail della corsia d'emergenza al km 745 dell'autostrada A1. Impaurito e denutrito, rischiava di essere travolto dalle auto in corsa e creava pericolo per la circolazione stradale. Gli agenti sono riusciti ad avvicinarlo e metterlo in salvo. Il cane, non dotato di microchip, è stato rifocillato con acqua e cibo negli uffici della sottosezione e poi affidato all'associazione per la tutela degli animali.

