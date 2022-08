Cane scomparso da giugno ritrovato vivo in una grotta da uno speleologo

Lei si chiama Abby. Dolcissima, è una cagnolina molto, molto fortunata. Sì perché, non fosse stato per un piccolo gruppo di speleologi, per puro caso finiti in quella grotta, per lei sarebbe stata la fine. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo nei boschi appena fuori da Perryville, nota cittadina del Missouri, a sud di St Louis. Lì, Gerry Keene, si è infilato in una cavità rocciosa. Appassionato di speleologia, è in perlustrazione da almeno venti minuti. È sceso fino a quasi centocinquanta metri di profondità e il passaggio, è molto stretto. Poi, giunto in una sala nella roccia, all'improvviso, uno dei ragazzi del gruppo, si trova di fronte qualcosa che lo lascia senza parole. A poca distanza da lui, infatti, c'è un cane. Stremato, il povero animale è spaventato. Come possa essere finito laggiù, è un mistero, quello che è certo è che, adesso, bisogna portarlo fuori il più presto possibile. «Il cane, ha spiegato Keene, era allo stremo delle forze. Riusciva a malapena a sollevare la testa».

APPROFONDIMENTI TRAGEDIA SFIORATA Cani bagnino salvano due bambini e il papà dalle onde a... OSLO Norvegia, il tricheco Freya star dei social è stato abbattuto:... FRANCIA Morta la balena bianca Beluga intrappolata nella Senna, inutile il...

Il padrone felice e incredulo

«Quando l'abbiamo raggiunto, ricorda Rick Haley che ha diffuso le immagini che proponiamo, abbiamo cercato di capire se fosse ferito. Evidentemente, ha sottolineato, era lì da molto, troppo tempo». Bisognava fare in fretta. Così, visto che I passaggi per tornare in superficie erano troppo stretti, Haley e Keene decidono di infilare la cagnetta in un borsone. A quel punto, assicurata, il salvataggio ha inizio. Il percorso che la porterà in salvo è tutt'altro che semplice ma, alla fine, tutti, soccorritori e cane, riescono a guadagnare la salvezza. E adesso? Mentre il cane viene rifocillato, a qualcuno viene in mente che, forse, quell'animale è di qualcuno che lo ha perso. Così, casa per casa, si cerca un eventuale proprietario che, poco dopo, viene trovato. Il padrone, scioccato e felicissimo del ritrovamento, spiegherà che la sua Abby era sparita da tanto tempo. Addirittura dal nove giugno scorso. Tanto che, ormai, aveva pensato di averla perduta per sempre. E allora, ecco baci e abbracci e lacrime di gioia. La sua Abby, è tornata.