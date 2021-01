Spaventato dai botti di Capodanno scappa e si rifugia su un treno, cagnolino salvato dalla polizia

Un cagnolino spaventato dai botti di Capodanno è stato salvato dalla polizia. Impaurito e frastornato dai botti di fine anno, il cane Bianco è scappato dal recito della sua casa e dopo aver girovagato per i dintorni della zona, è salito su un treno regionale alla stazione di Zagarolo. Il capotreno, stando a quanto riporta l'agenzia stampa Nova, ha contattato gli agenti della polizia ferroviaria di Frosinone che hanno preso in consegna lo spaventato animale munito di microchip. Rintracciato il proprietario, si è subito recato negli uffici della Polizia per riprendere e riportare a casa il suo fedele amico a quattro zampe.

