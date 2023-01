Due cani si azzuffano in strada. E uno dei due proprietari tira fuori un coltello e uccide Aron, un incrocio tra un amstaff e un dogo argentino. Una storia “di cani e di coltelli”, successa in via Flavio Stilicone, nel quartiere Don Bosco. A raccontarla è Ambra Carpio, 29 anni, che considerava Aron più che un amico fidato.

La storia di Aron

Erano le 19.30 di giovedì scorso quando lei, insieme al fidanzato Kevin e il cane, vanno in pizzeria per comprare la cena. Lei ha i cartoni delle pizze in mano pronti per tornare a casa, quando si accorge che Aron vede in lontananza un altro cane. Tutti e due sono al guinzaglio. «Aveva notato un labrador nero americano. A quel punto, conoscendo il mio cane, ho lasciato i cartoni con le pizze al mio fidanzato Kevin e ho trattenuto Aron con più forza. Ma lui ha fatto due falcate in più ed è andato avanti giusto di qualche metro rispetto a me. L’ho chiamato e lui si è fermato. Lo stavo per prendere per il collare quando sono caduta a terra. Nel frattempo Aron e l’altro cane si sono avvicinati, azzuffandosi, ma non si erano morsi tra loro. L’uomo ha avuto il tempo di prendere a pugni e a calci Aron. Kevin ha spintonato l’uomo indietro per interrompere la sua furia. Tutto questo mentre io, invece, abbracciavo il cane e mi rendevo conto che usciva sangue a fiotti». L’aggressore prende e scappa via mentre Ambra e Kevin prestano soccorso al cane. Proprio non pensano di rincorrerlo: la loro priorità è l’amico a quattro zampe.

IL RACCONTO

«La situazione è sembrata subito critica: il cane era in una pozza di sangue - continua Ambra - Ho cominciato a urlare e chiedere aiuto. Nel condominio accanto molti vicini si sono affacciati dai balconi. Ho iniziato una corsa con Aron sanguinante tra le braccia fino alla clinica veterinaria più vicina. Ma più i minuti passavano più Aron si spegneva. Mi è morto tra le braccia. È stato il veterinario ad aver notato un solo foro profondo 7 centimetri che somigliava a una ferita da coltello più che da dente di cane. Ecco perché poi ho chiamato la polizia e ho denunciato tutto al commissariato Tuscolano: quell’uomo ha estratto un coltello e non ha esitato un momento per ferire. Chiedo giustizia per Aron: chiunque abbia visto qualcosa dia elementi alle forze dell’ordine per poter trovare prove e dare un volto a quell’uomo che poi è fuggito via insieme alla compagna. Speriamo che dalle telecamere dei negozi lì vicino gli agenti possano individuare l’autore».



IL RICORDO

Venerdì sera, intorno alle 20, alcuni proprietari si sono riuniti con i loro cani proprio nel luogo dell’incidente. Sono preoccupati per quanto accaduto perché ogni giorno fanno avanti e indietro con i loro animali per la passeggiatina quotidiana. Ambra aveva lasciato lì una candelina accesa per ricordare l’amico scomparso. «Aspettiamo risposte: in tanti vorrebbero organizzare una fiaccolata di solidarietà proprio su via Stilicone perché non è possibile che ci siano persone che girino con un coltello e che diano risposte così violente. Noi siamo ancora sotto choc», dice.



