Cane ucciso per essere sepolto con la padrona: «Lei voleva così». Animalisti in rivolta

Giovedì 23 Maggio 2019, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La suae come ultima volontà aveva lasciato quella di essere seppellita con il suo: perciò un meticcio di Shih Tzu, di nome, è stato appositamente soppresso nonostante fosse sanissimo. È successo a Chesterfield, nello stato americano della Virginia,: portato in un rifugio per animali lo scorso 8 marzo dopo la scomparsa della donna, successivamente Emma è stata trasferita da un veterinario che si è occupato della sua “eutanasia”.La cagnetta è stata poi cremata e le sue ceneri sono state poste in un’urna nella bara della sua padrona: secondo quanto scrive il quotidiano britannico il personale del ricovero per animali in cui Emma è rimasta per due settimane prima della sua uccisione, hanno supplicato le autorità per impedire la sua morte, ma è stato tutto inutile. Secondo la legge della Virginia infatti il cane è una proprietà personale ed è quindi legale l’eutanasia di un animale domestico, anche se sano.Tuttavia secondo il presidente della Virginia Funeral Directors Associatino Larry Spiaggi, l’illegalità in questo caso ci sarebbe comunque: non è infatti permesso seppellire i resti di un animale domestico insieme ad una persona, incluso mettere le ceneri in una bara. Gli animalisti americani hanno espresso forte indignazione per questa eutanasia e cremazione non necessarie.