Cane vanitoso sempre in posa con i suoi fratelli

Ha suscitato tanta ilarità la scena che ritrae un cane che appena vede una fotocamera o una videocamera si mette in posa pronto per farsi scattare una foto insieme ai suoi fratelli. Il video della durata di appena 8 secondi, che è stato postato su Facebook alla fine di ottobre, è diventato virale in pochissimi giorni, con oltre 97.000 condivisioni.

APPROFONDIMENTI FLORIDA Morto Yuki, il cane lupo gigante che somigliava ai metalupi di Game... ALTA FEDELTÀ Cane salta in acqua per allontanare uno squalo e salvare il suo... ALASKA Mamma orso travolta e uccisa dall'aereo durante...

Il post del cane vanitoso

Dal frame si può vedere come il vanitoso cane nel distinguere l'obiettivo salta amichevolmente addosso agli altri due per farsi immortalare in un scatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA