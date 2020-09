Australia, nato rarissimo cucciolo di canguro albino: ha preso tutto dal papà

Un neonato rarissimo ha fatto la sua comparsa in un parco australiano. Si tratta di un canguro albino, nato da padre albino e madre del più classico canguro grigio.

Il cucciolo di canguro è nato al Panorama Garden Estate, un parco naturale, casa di diverse specie animali sulla Mornington Peninsula, a sud di Melbourne. Annemaree Van Rooy gestiste il Giardino Panorama e pochi giorni fa ha scoperto il nuovo arrivato. La sua testolina sbucava infatti dal marsupio della madre. L'aspetto più particolare della vicenda è che il piccolo abbia preso i tratti genetici rarissimi di suo padre, al posto di quelli comuni della madre.



Ultimo aggiornamento: 15:24

Completamente bianco, dalla pelliccia agli occhi, il marsupiale non è però il primo albino a nascere al Panorama Garden Estate. Anzi, il parco accoglie specificamente animali rari come questi. Il primo è arrivato 8 anni fa. Nel santuario vivono in totale nove canguri. Secondo quanto affermato dall'esperto Mark Eldridge, scrive l'ABC, i canguri bianchi o albini sono così rari che un esemplare si manifesta ogni 50-100mila di quelli "comuni". Dopo il disastro ambientale degli incendi che hanno devastato l'Australia tra 2019 e 2020 , secondo le stime sono sopravvissuti solo 500 esemplari in tutta l'isola.