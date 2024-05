Cani e gatti con le orecchie legate da un elastico per capelli, la veterinaria contro il trend: «Doloroso e può causare infezioni»

Cani e gatti ripresi dai padroni mentre siedono, tranquilli, nelle loro cucce o sul divano, e poi di nuovo con le orecchie legate sopra la testa tramite un elastico per capelli a mo' di "cipolla". Si tratta di un trend che risale al 2019 e che, recentemente, è tornato a popolare le piattaforme social, specialmente TikTok, dove un video di questo tipo ha raccolto quasi 4 milioni di visualizzazioni.

L'hashtag che segnala il trend è #PutItInABun e complessivamente conta sull'app cinese un totale di 427.9 milioni di visualizzazioni, senza contare quelle su altri social.

Nel frattempo, anche le ricerche sui motori di ricerca sull'argomento sono salite del 100% tra "cani con elastichetti" e simili. I veterinari, però, mettono in guardia sulla pericolosità di questa tendenza per i nostri amici a quattro zampe.

Gli avvertimenti della veterinaria

Come riporta il Mirror, la dottoressa Anna Foreman, veterinaria presso Everypaw Pet Insurance, consiglia di evitare di cedere a questo trend per salvaguardare la salute dell'animale: «Legare le orecchie dei cani è innaturale e può essere doloroso, soprattutto se fatto in maniera sbagliata o con elastichetti particolarmente fini. Farlo può danneggiare la pelle delicata dei padiglioni auricolari e la parte esterna dell'orecchio. A quanto pare, legare le orecchie può aumentare la possibilit di contrarre un'infezione».

«I gatti sono molto inclini a malattie legate allo stress, come cistite e dermatite - ha spiegato -, quindi fare loro cose del genere non solo può dar fastidio, ma anche creare malattie cliniche potenzialmente pericolose per la vita... Esponendo l'apertura dell'orecchio, in particolare per lunghi periodi di tempo, i cani sono anche più inclini a corpi estranei nell'apparato uditivo, come per esempio semi, pollini e simili».