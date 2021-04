Strage di Labrador nell'allevamento in fiamme, morti anche tutti i cuccioli. Salva soltanto la tenera Candy

Cosa possa aver scatenato le fiamme non è ancora chiaro. Quel che è certo è che il terribile incendio che si è abbattuto in un allevamento di cani Labrador retrevier, è stato assolutamente devastante. Siamo a Bardstown, cittadina di poco più di diecimila abitanti della Contea di Nelson a sud di Louisville, nel Kentucky. Lì, pochi chilometri fuori città, c'è un allevamento di cani. Si chiama Doggy Style Kennels e, pensato dal titolare Ron Kraemer, è specializzato nella razza Labrador retrevier. L'allevamento, almeno a giudicare dalle innumerevoli immagini di cuccioli postate sui social, sembra funzionare. Poi, inaspettata, ecco la tragedia di un paio di giorni fa. Ron è andato a fare compere. Ha bisogno di cibo per i suoi cani e per per qualche ora l'allevamento resta incustodito.

È ancora a diversi chilometri di distanza quando riceve una telefonata. Dall'altra parte dell'apparecchio, ci sono alcuni suoi vicini. Sono allarmati: è scoppiato un incendio e i cani stanno morendo. La folle corsa per rientrare però, come documentato dalle drammatiche immagini pubblicate dallo stesso Kraemer, non serve a niente. Al suo arrivo, recinti e gabbie sono avvolti dalle fiamme. "Ho perso tutti i miei cani, scriverà sconsolato successivamente sui social, compresi i miei cuccioli. I miei cani erano la mia vita". Tra adulti e cuccioli, l'incendio avrebbe ucciso oltre trenta cani. Miracolosamente, però uno di loro si è salvato. È una femmina e si chiama Candy. Sfuggita chissà come al fuoco, Candy è rimasta sola. Non lo sarà a lungo, però. Kraemer, infatti, vuole ricominciare proprio con lei: "per riuscire a dimenticare, ha detto, questa tristissima sciagura".