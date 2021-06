«Un'ondata di cani morti in città»: choc in Pennsylvania, indagini in corso della polizia

Le autorità di Allentown, in Pennsylvania, affermano che stanno indagando su quella che hanno descritto come «un'ondata sospetta di morti di cani in città», secondo quanto riporta la stama locale. Le morti di cani sono avvenute nel blocco 2000 di East Cedar Street e nell'area circostante: lo ha spiegato il capitano della polizia.

Michael Becker Jr. in un comunicato stampa. «Si tratta di un'indagine attiva e in corso. Ulteriori informazioni verranno rilasciate quando disponibili», ha affermato Becker, secondo LehighValleyLive.com.

Cani morti, aiuto dai residenti

I funzionari non hanno rivelato la causa della morte dei cani, quanti cani sono morti o se hanno identificato sospetti o persone di interesse nel caso, secondo quanto riportato da Morning Call. I residenti con informazioni sono stati invitati a pubblicare un suggerimento online a questo indirizzo web.