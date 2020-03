Messico, carcere per chi abbandona gli animali domestici

Il senatore Ricardo Monreal Ávila, del movimento nazionale di rigenerazione (Morena), presenterà un disegno di legge per punire con il carcere le persone che abbandonano i loro animali domestici.



Il coordinatore parlamentare di Morena proporrà una riforma del Codice penale federale per aggiungere un codice all'articolo 419, che attualmente prevede sanzioni per l'abuso di animali. Nella sua iniziativa, Monreal proporrà che l'abbandono degli animali venga punito con una pena detentiva da un mese a due anni di carcere, nel caso in cui non causi danni. Se l'abbandono provoca lesioni o la morte dell'animale, invece, il colpevole verrà punito con una detenzione da sei mesi a quattro anni.



«L'abbandono degli animali è una delle forme più frequenti di abuso sugli animali che è generalmente invisibile alla società», afferma il progetto, secondo quanto riportato sul sito del partito Morena.



L'iniziativa del senatore Monreal precisa che ogni anno 500.000 cani e gatti vengono abbandonati in Messico e più di 17 milioni vivono nelle strade, secondo i dati raccolti dall'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia.



L'idea mira a «porre fine alla sofferenza degli animali generata dall'abbandono», con conseguenze sociali e ambientali che si traducono in «costi economici che vengono risolti con risorse pubbliche e private». © RIPRODUZIONE RISERVATA