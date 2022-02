Kansas City, trasforma la sua casa in un ospizio per cani anziani: la storia è dolcissima

Questa donna ha trasformato la sua abitazione in una casa di riposo per cani e si prende ogni giorno cura di loro. Valerie Reid, 44 anni, non sopportava l'idea che i cagnolini più anziani trascorressero i loro ultimi giorni da soli, così ha messo in piedi un'organizzazione no-profit, la Whispering Willows, per dare loro rifugio.

APPROFONDIMENTI ADOTTA UN ANNO Una campagna per i “nonni”: i cani che nessuno vuole LA PROTESTA Papa Francesco criticato sul web per le parole su cani e gatti... CINA Cina, cani e gatti di chi è in quarantena uccisi: il video...

La struttura si trova a Kansas City, negli Stati Uniti, e ospita attualmente 80 cani: per Valerie è un vero e proprio santuario. Ad aiutarla, oltre al marito Josh, circa 17 dipendenti a tempo pieno che offrono assistenza 24 ore su 24. Le richieste per ospitare altri cani aumentano di giorno in giorno, ma le spese mediche iniziano ad essere insostenibili. È per questo che Valerie diffonde la sua storia: spera di sensibilizzare le persone su un tema così importante e accogliere in questo modo sempre più cagnolini in cerca di amore e di una casa.