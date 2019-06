Cuccioli abbandonati in strada nel Napoletano, sulla scatola solo un cartello: «Aiutateli»

Martedì 4 Giugno 2019, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2019 09:46

Due cassette di plastica, unite tra loro alla meglio con spago e nastro da imballaggio. Sopra un foglio con su scritto: «Per favore aiutate questi due cuccioli sono già svezzati», e dentro due gattini dagli occhietti tanto curiosi quanto spaventati. È quanto questa mattina ha trovato poco distante dal suo chiosco, Carmine de Chiara, edicolante di via nazionale delle Puglie a Tavernanova, che ha immediatamente preso in cura i cuccioli, e lanciato l'appello anche sui social per poter trovare loro una nuova famiglia.«È importante ora trovare una nuova casa per questi due gattini. Erano senza acqua e senza cibo, finché non si farà avanti qualcuno disposto ad adottarli, me ne prenderò cura io», le parole del giornalaio. I due mici infatti, probabilmente di poco più di un mese di vita, visto che chi li ha abbandonati ha tenuto a precisare che sono già svezzati e che mangiano di tutto, sono stati lasciati in strada senza acqua né cibo, abbandonati a se stessi.