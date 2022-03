Sì alla cattura dell'orsetto ribelle di Roccaraso, sarà trasferito in un'area faunistica

ROCCARASO L’orso confidente, Juan Carrito, sarà di nuovo catturato e condotto nell’area faunistica di Palena, in provincia di Chieti. Le operazioni da parte degli esperti, sono in corso. Per il Wwf è una triste tappa, causata da una prevenzione insufficiente.

E’ dei giorni scorsi la nota dell'Ispra, che ha dato il parere favorevole alla cattura dell’orso M20. «La permanenza dell'orso nella struttura - spiega il Parco nazionale della Maiella- è temporanea ed è necessaria, in questa fase, soprattutto per evitare che ulteriori situazioni di rischio, possano indurre in serio pericolo l'orso stesso: passata questa fase emergenziale, nel giro di poche settimane, appena vi saranno condizioni meteorologiche più favorevoli, Juan Carrito sarà portato via dall'area faunistica e da allora partirà una serie di iniziative per valutare se si possano ancora eliminare o almeno ridurre, i comportamenti problematici/confidenti e consentire la permanenza dell'orso nel suo ambiente naturale».