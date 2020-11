Catturata l'immagine di una tigre nera, uno degli ultimi esemplari esistenti

Ultra-rare BLACK tiger is spotted in India: Animal lover photographs predator with highly unusual colouring https://t.co/8My4tNuD2W pic.twitter.com/JqbaOHdyVo — Daily Mail Online (@MailOnline) November 4, 2020

Una tigre nera, un animale estremamente raro, è stata avvistata in India dal fotografo dilettante Soumen Bajpayee, secondo quanto ha riferito il Daily Mail.

Conosciuta anche come tigre melanica, questa varietà si trova solo in Odisha, uno stato dell'India orientale. Questi felini non sono una sottospecie, essi hanno semplicemente un difetto genetico che rende le strisce nere più spesse del normale, facendo diminuire la pelliccia arancione. Sono stati visti per la prima volta in India nel 1990.

Secondo gli scienziati, la tigre melanica è in via di estinzione. In particolare, Bivash Pandav, un ricercatore dell'Indian Wildlife Institute, sostiene che sono rimaste solo sette-otto tigri nere.

