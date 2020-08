Terremoto nelle Filippine, risale a galla un pesce delle dimensioni di un uomo adulto

Dopo il terremoto di magnitudo 6,6 registrato nella provincia filippina di Masbate, i pescatori dell'isola di Tubabao hanno catturato un enorme Lampris guttatus, noto come pesce re o opah, secondo quanto riferiscono i media locali.

Il pesce che vive solitamente in acque profonde pesava 80 chilogrammi e le sue dimensioni erano paragonabili a quelle di un adulto. Secondo Juan Albalajedo, direttore regionale dell'Ufficio filippino della pesca e delle risorse idriche, il pesce re è stato catturato dai pescatori mentre si trovava in acque poco profonde dopo il forte terremoto.



