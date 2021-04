Cavallo usa l'ascensore in un lussuoso complesso residenziale: ecco cos'è successo

Due israeliani hanno camminato a cavallo attraverso un lussuoso edificio residenziale a Tel Aviv, e lo hanno persino portato con l'ascensore fino al sesto piano dello stabile. L'episodio è stato registrato dalle telecamere di sicurezza ed è stato segnalato alla polizia da un residente locale, secondo quanto riportato da The Times of Israel.

Gli uomini sono stati arrestati, nonostante il proprietario dell'animale abbia argomentato agli agenti che non pensava ci fossero problemi ad entrare nell'edificio con l'animale. «Sono andato a trovare un amico», ha detto. «Da nessuna parte c'era scritto che era vietato portare un cavallo», si è giustificato l'uomo, aggiungendo che non poteva lasciarlo per strada, perché in fondo «è un cavallo costoso e lo avrebbero rubato».



La polizia ha rilasciato uno dei fermati, anche se non senza alcune restrizioni. L'altro, invece, resta in carcere, ma non per l'episodio collegato al cavallo e all'ascensore, quanto con l'accusa di violazione degli arresti domiciliari che gli erano stati imposti per un altro caso.

Gli agenti si sono anche consultati anche con i veterinari per determinare se l'animale ha subito danni e se sta bene.