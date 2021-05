Squali, la caccia per le pinne sta sterminando il Celacanto, mitico "pesce fossile" che si riteneva estinto: l'allarme degli studiosi

Se tutti sanno cos'è uno squalo, in pochi conoscono il leggendario Celacanto. Il primo, spesso più noto grazie a qualche film, il secondo per via dell'alone di mistero che lo aveva accompagnato fino alla sua incredibile riscoperta. Il Celacanto (Latimeria chalumnae) era infatti ritenuto estinto da oltre 65 milioni di anni. Tanto che, per studiarlo, il mondo della scienza si serviva di fossili. Questo, almeno fino al 1938 quando,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati