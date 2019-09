Domenica 8 Settembre 2019, 20:24 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2019 21:03

È stato incornato e gravemente ferito nel Teramano da un grosso esemplare di cervo maschio E.P., un 72enne romano che cercava di difendere la sua auto in sosta. Per lui è stato necessario il trasporto in eliambulanza all’ospedale Mazzini di Teramo. L’uomo si era svegliato all’alba per andare a cercare funghi. Verso le 12.45, al ritorno, ha notato che un grosso cervo stava dando cornate alla sua auto in sosta, una Opel Zafira. Il 72enne ha cercato di allontanare l'animale con un bastone. Ma il cervo lo ha caricato e ferito gravemente.