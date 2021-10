Animali, al Parco Pollino monitoraggio sulla presenza del cervo in Basilicata e Calabria

Monitorare il numero di esemplari di cervo presenti, è questo l'obiettivo del censimento avviato dall'ente Parco del Pollino e i carabinieri. La specie è stata reintrodotta nel Parco lucano e calabrese con un progetto Life/Natura circa venti anni fa per aumentare la disponibilità trofica naturale per il lupo, reintroducendo di fatto una nuova specie preda.

Questo è il primo monitoraggio sulla consistenza della popolazione del cervo la cui presenza risulta consolidata in tutta l'area della valle del Sinni. È stato organizzato il primo censimento al bramito, che si è svolto nei giorni scorsi al culmine della stagione degli accoppiamenti, che consiste nel conteggio dei maschi bramitanti, mediante ascolto notturno e triangolazione, con conoscenza adeguata dei territori in cui i cervi si riproducono. L'attività di monitoraggio da parte dei carabinieri del Parco è stata preceduta da un'attività formativa sulle tecniche di monitoraggio e rilievo dei dati che saranno utili per conoscere lo stato attuale della presenza dei cervi nell'area protetta.