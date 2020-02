Chi l'ha Visto, le fake news sul Coronavirus: «​Liberatevi dei vostri animali, avete una vita sola»

Guerra alle fake news sul Coronavirus a Chi l'ha Visto. Nel corso della trasmissione viene mandato in onda un servizio su tutte le bufale circolate prima e dopo la diffusione dell'epidemia in Lombardia. Ci sono audio e video di presunti o veri infermieri che raccontano di contagi inesistenti. Qualcuno è stato anche denunciato per procurato allarme. C'è anche chi si spaccia per luminare per dare suggerimenti.

Una delle fake news in questione ha particolarmente colpito l'opinione pubblica. In un messaggio circolato in rete si segnala che il pericolo viene dagli animali domestici. «Attenzione sono portatori sani, liberatevi di loro, avete una vita sola», si legge nel messaggio.

Parole che ricordano quello che sarebbe successo in Cina poche settimane fa. Un villaggio nell'Hebei, a nove ore di auto da Wuhan, aveva esortato le famiglie a sopprimere gli animali domestici entro cinque giorni. Stesso avvertimento nello Shaanxi, dove si è parlato di "smaltirli immediatamente". In caso contrario sarebbero stati i funzionari locali a catturarli e a ucciderli.

