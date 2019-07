Chihuahua rapito dall'auto della padrona e poi ucciso, il corpo gettato in strada dopo 3 giorni

Giovedì 25 Luglio 2019, 21:21 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2019 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dalla sua auto e inizia un calvario.è stata sottratta dalla sua padrona mentre stava comodamente seduta in attesa dentro la smart, per motivi ancora sconosciuti. Per tre giorniha atteso che potessero ritrovare la sua adorata cagnolina, ma quando l'ha rivista era ormai morta., di 5 anni, è stata sottratta all'amore dei suoi padroni, poi è stata uccisa e gettata in strada come un vecchio oggetto. Il giorno del rapimento, come raccontaa Milano Today, si era fermata davanti alla farmacia per pochi minuti lasciando la cagnolina nella smart con il finestrino aperto, così che potesse respirare aria fresca, quando però è tornata non l'ha più vista.è mancata solo 5 minuti, ma sono stati più che sufficienti. Subito si sono avviate le ricerche della bestiolina chippata, ritrovata cadavere da un geometra impegnato nei lavori alla piscina diche l'ha rinvenuta dentro un sacchetto di plastica. La donna, profondamente dispiaciuta, ha ora sporto denuncia per far sì che possano essere individuati i colpevoli.