Cigno gigante si schianta contro la finestra di un appartamento, donna viva per miracolo. Come riporta l'Independent, una donna anziana ha evitato per un pelo gravi lesioni quando un enorme cigno si è schiantato contro la finestra del suo bagno. Pochi istanti dopo che la donna era stata lì.

Il cigno ha fatto esplodere schegge in tutta la stanza. La vicenda è avvenuta nel villaggio di Barton-in-Fabis nel Nottinghamshire. Gli ispettori della RSPCA chiamati sul posto hanno detto di non aver mai visto un uccello simile schiantarsi contro una finestra chiusa. «Se fosse stata ancora lì quando il cigno si è schiantato contro la finestra, i vetri esplosi le avrebbero causato gravi lesioni, o anche peggio. Penso che il cigno stesse volando verso il fiume Trent e debba aver valutato male la direzione. C'era anche molto vento, il che potrebbe averlo portato fuori rotta. Sono un ispettore RSPCA da 40 anni e non ho mai visto un cigno schiantarsi contro una finestra».

L'animale stordito e insanguinato è stato portato da un veterinario dove ha trascorso più di un'ora in chirurgia prima di essere trasferito allo Stapeley Grange Wildlife Center della RSPCA nel Cheshire, dove continuerà a essere curato per le sue ferite.

Ultimo aggiornamento: 23:12

