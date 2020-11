Sul TikTok cinese è già una star. 300 milioni le visualizzazioni per Ba Dun, il gatto di razza Munchkin, che la settimana scorsa non voleva saperne di rimanere a casa quando la sua padroncina, Wen doveva recarsi all'università di Xi'an, nel nord-ovest della Cina. .

"Stavo preparandomi per andare all'università, ma Ba Dun continuava a rannicchiarsi e aggrapparsi alla mia gamba. Sembrava davvero molto triste perché voleva che restassi con lui - racconta la ragazza al MailOnline - . Io però ero in ritardo per la mia lezione. Non potevo sopportare di deluderlo così l'ho portato con me in classe".

Il felino (il cui nome significa letteralmente "Otto pasti", data la sua fame) si è sistemato sotto il banco dove è rimasto tutto il tempo senza dare fastidio e ben nascosto. La razza Munchkin si caratterizza per le zampe corte (è detto anche gatto bassotto) e il carattere giocherellone. Non è molto diffuso in Italia ma per le sue dimensioni assomiglia ad un pupazzetto.

