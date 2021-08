Choc a Roma in zona Monte Mario per un cinghiale morto rimasto in strada per ore prima di essere rimosso. In via Igea, nel quartiere di Monte Mario, il risveglio non è stato dei migliori. I residenti che sono scesi in strada, all’altezza del civico 12, hanno infatti dovuto condividere il marciapiede con una carcassa di un cinghiale.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati