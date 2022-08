Cinghiali ed orsi a spasso sulle strade di Sora e Alvito

Un grosso esemplare di orso marsicano è stato fotografato questa mattina, 18 agosto, ad Alvito, in zona Val Di Rio e Sant'Onofrio. È stato immortalato mentre cerca cibo nei boschi che circondano il centro urbano. Non è infrequente imbattersi in questi plantigradi che vivono sulle montagne del pre Parco nazionale e in tutto il Pnalm. Prediligono però le ore serali e notturne per cercare cibo, salvo poi tornare nel loro habitat al mattino. Ma quest'oggi sembra che non ne voglia ancora sapere.

A Sora, invece, nella notte un gruppo di cinghiali è stato notato lungo via Sant'Antonio Forletta, in una zona collinare e residenziale a pochi passi dal centro. Anche gli ungulati erano in cerca di cibo solo che, in questo caso, nel bel mezzo della carreggiata con tutti i pericoli per la sicurezza stradali che ne conseguono.