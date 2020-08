Roma, cinghiali si rinfrescano ai piedi di un "nasone": la foto diventa virale

Un amico mi manda dalla Capitale d’Italia, #Roma, il relax dei #cinghiali. Mancano solo Romolo e Remo pic.twitter.com/mnFYujcxN5 — marinellavenegoni (@venegunden) August 2, 2020

Ormai si sa, i veri padroni di Roma sono i Cinghiali che scorrazzano liberi per la città da tempo. Già durante il lockdown avevano iniziato ad apprezzare la libertà: città deserta, le strade della capitale (e i relativi rifiuti raccolti con ritardo) a loro disposizione. Ora, in questi primi giorni di agosto, con l'afa che attanaglia la Capitale, è facile vedere - soprattutto nel primo pomeriggio - stade desterte.E i cinghiali sono tornati ad "impadronirsi" di vere e proprie porzioni di quartiere: e non è raro che qualche cittadino scatti qualche foto di intere famigiole di Cinghiali intenti a procurarsi il cibo. In questo caso la foto ritrae tre cinghiali che si rinfrescano con l'acqua di un nasone, la tipica fontanella romana.«Un mio amico mi manda dalla Capitale d’Italia, Roma , il relax dei cinghiali. Mancano solo Romolo e Remo», scrive Marinella Venegoni, giornalista de La Stampa, che ha pubblicato il tweet. Pochi giorni fa invece aveva fatto il giro del web un video in cui si vedevano due cinghiali che lottavano tra loro al parco Corto Maltese al Torrino, sempre a Roma.Speriamo che rimanga, anche in futuro, qualche spazio anche per i cittadini della Capitale.