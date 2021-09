Cinghiali a passeggio in via Trionfale a Roma. I residenti: «Ci siamo abituati, ormai vengono trattati come cani»

Allarme cinghiali a Roma. Dopo il video, diventato virale messo nelle chat delle scuole delle mamme di Roma Nord, in cui una numerosa famiglia di cinghiali passeggia tranqullamente tra le macchine e le persone, la situazione cinghiali torna alla ribalta. Non una novità certo per chi è residente in questa zona. Da via Trionfale a via della Camilluccia, fino alla Balduina non c'è abitante della zona che non abbia incontato almeno una volta gli animali tranquillamente a spasso. Ieri il video ritraeva 12 esmplari che in via Trionfale, nello svincolo tra via Cortina d'Ampezzo e via di Torrevecchia, che alle 5 del pomeriggio attraversavano beatatmente facendo slalom tra macchine, motorini e persone come se nulla fosse. L'orario era quello dell'uscita di scuola dei bambini, e il video è stato girato proprio da una persona che era al bar sulla via a consumare una bevanda.

«Qui ci siamo abituati, ormai si fanno quasi accarezzare», a spiegarci meglio la situazione è il titolare di un bar della zona. «Qualche mese fa una famiglia di cinghiali è passata tra i tavoli della mia attività con le persone che erano sedute a prendere una cosa da bere». I residenti sembra proprio abbiano preso la misura con questa situazione «a momenti si lasciano accarezzare come fossero cani» continua Daniele «quando vai a buttare l'immondizia sai già che almeno 2 o 3 cinghiali staranno lì a cercare cibo», ma il titolare del bar sottolinea anche che «nonostante nella zona siamo ormai abituati a trovarceli ovunque e ci conviviamo seremente la situazione è allarmante».

Il degrado dopo il lockdown

L'accumulo di spazzatura attorno ai secchioni dei rifiuti che nel lockdown è diventato dilagante a Roma Nord (soprattutto tra via della Camiluccia e via della Balduina) ha fatto da richiamo agli animali che ormai dal parco dell'Insugherata non hanno più alcun timore a girare per la città a qualsiasi orario.

Cosa dice Virginia Raggi?

Qualche giorno fa lo stesso Massimo Lopez aveva postato un video dopo essere stato puntato da un cinghiale era stato costretto a scappare. tantissime le accuse mose alla sindaca virginia raggi dagli abitanti della Capitale. «Sulla questione cinghiali c'è una denuncia che ho fatto alla Regione Lazio, ma abbiamo una Regione che non ha lavorato su questo fronte. Se non si controlla la popolazione animale, che si moltiplica, saranno sempre più frequenti le invasioni. Sono stati anche gli stessi agricoltori a protestare». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi - intervistata da Rtl - commenta il video dell'attore Massimo Lopez, in cui denuncia di essere stato inseguito da un branco di animali. Sulla questione sempre "calda" dei rifiuti, la sindaca a Rtl dice che «ciascuno deve fare la propria parte».

Non pensate sia arrivato il momento di sedervi a un tavolo e affrontare la questione? ⁦@nzingaretti⁩ ⁦@virginiaraggi⁩ pic.twitter.com/vCXTgw79Zb — Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 21, 2021

Carlo Calenda e il messaggio su Twitter

Un video quello di ieri che sta diventando virale e che sottopone all'attenzione politica le criticità di una città come Roma, proprio ora che in ballo ci sono le elezioni del nuovo sindaco. Così Carlo Calenda ha ripostato ieri il video de Il Messaggero.it su twitter lanciando un appello chiaro alle istituzioni comunali: «Nicola Zingaretti, Virginia raggi, non pensate sia arrivato il momento di sedervi a un tavolo e affrontare la questione?»