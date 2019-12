Individuato in India un cobra con due teste e la popolazione si rifiuta di consegnarlo ai funzionari della foresta per credenze mitologiche | Video

Un cobra a due teste è stato trovato in una foresta vicino alla città di Ekarukhi, nello stato indiano del Bengala occidentale.

La notizia si è diffusa rapidamente nei villaggi vicini e molte persone si sono messe in viaggio per vedere lo strano animale. La gente del posto si è rifiutata di consegnarlo ai funzionari della foresta a causa di presunte associazioni del ritrovamento con credenze mitologiche, secondo quanto riferisce The Indian Express.

Il video del cobra a due teste

Kaustav Chakraborty, un erpetologo presso il dipartimento forestale locale, ha affermato che il cobra a due teste, lungo 35 centimetri, non è stato consegnato al dipartimento.

Gli esperti escludono spiegazioni mitologiche e sottolineano che l'anomalia dell'animale è dovuta al risultato di una divisione incompleta degli embrioni o a fattori ambientali sfavorevoli.

Il cobra monocolo abita il sud e il sud-est asiatico e il suo habitat naturale è costituito da ambienti umidi come paludi, praterie o foreste.

