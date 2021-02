Coccodrillo ingoia una scarpa e rischia di soffocare (ma arriva un veterinario coraggioso)

"Lo stiamo perdendo, lo stiamo perdendo". Come in una serie tv dedicata a medici in prima linea, l'intervento subito da un coccodrillo di oltre tre metri, all'University of Florida College of Veterinary Medicine, ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. L'animale, che aveva ingoiato una scarpa, aveva rischiato un blocco intestinale.

L'intervento sul coccodrillo del Nilo, di nome Anuket, si è concluso con successo. Lo scorso 5 febbraio, l'animale era stato notato mentre trangugiava con gusto una scarpa da ginnastica, in un parco zoologico di St. Augustine dedicato interamente a rettili giganti.

Il dottor Garrett Fraess del team di veterinari ha messo l'intero braccio nella bocca del coccodrillo, opportunamente sedato, per recuperare l'oggetto che rischiava di provocare la morte dell'animale.

