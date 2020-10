Coccodrillo insegue cane in acqua davanti allo sguardo impotente del suo padrone

Sul Web è stato pubblicato un video che mostra un cane che coraggiosamente nuota nelle acque dell'oceano nello stato australiano del Queensland, mentre fugge da un enorme coccodrillo che lo insegue sotto lo sguardo impotente del suo proprietario.

Le immagini sono state pubblicate su Facebook da una donna di nome Hannah, che era fuori a fare una passeggiata nella città costiera di Umagico e che ha assistito all'episodio.

Dalle immagini si vede l'animale che volge lo sguardo e abbaia come se fosse consapevole del pericolo prima di decidersi a nuotare per raggiungere la riva, mentre il predatore non ha avuto altra scelta che rinunciare al cane per mettersi alla ricerca di altre prede.

«Il coccodrillo ha mancato per poco il cane. Il mio cuore batteva all'impazzata mentre tutti cercavamo di chiamarlo», si legge nel post.

Hannah ha raccontato al Daily Mail Australia che il cane è molto amato e che c'erano circa 15 persone con «il cuore in gola» che osservavano la situazione e «tutti sono molto grati del lieto fine», ha aggiunto.

