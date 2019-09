Si chiamava Trozzy, poi venne ribattezzato Empy, come l'empatia che mancava al Professor Monti, allora momentaneamente premier. Si trattava di un famoso. In tivvù nella trasmissione di Daria Bignardi fu improvvisamente messo tra le braccia del capo del governo. E da allora la coppia Empy-Monti è diventata super-pop. Ora però il tandem cagnolino-premier riguardaAlla festa della Cgil gli è stato messo un quadrupede alle calcagna, lui lo ha accarezzato, coccolato, vezzeggiato e già con i selfie e con le foto. Il cagnolino però non porta bene - come dimostra l'insuccesso di Monti - a chi sta a Palazzo Chigi. Più consigliabile per Conte, magari, la compagnia di qualche micio. Anche se sui social il monopolio dei gattini ce l'ha Salvini.