Coppia di tartarughe si scambia effusioni nel mare di Capri

Ultimo aggiornamento: 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il romanticiscmo di Capri contagia anche le tartarughe. In un video realizzato dall’imprenditore ed ex vice sindaco di Sorrento, Giuseppe Stinga, si vede una coppia di Caretta caretta dedita ad una serie di effusioni nelle vicinanze dei faraglioni. In questa estate post covid sono tanti gli avvistamenti nello specchio di mare tra la penisola sorrentina e l’isola azzurra, in particolare nelle acque dell’Area marina protetta di Punta Campanella. Oltre a qualche tartaruga ed ai delfini, considerati habitué da queste parti, sono stati incrociati da pescatori e diportisti anche un capodoglio ed un diavolo di mare. Però fino ad ora due tartarughe che amoreggiavano tranquillamente nei pressi delle imbarcazioni in transito non rientravano tra gli avvistamenti segnalati nella parte a sud del golfo di Napoli.