Coppia regala il suo cagnolino a un pensionato rimasto solo. Lui lo uccide un'ora dopo: «Abbaiava troppo»

Pantoufle, che significa in francese significa babbuccia, era un piccolo cane maltese che ha fatto una fine tremenda. E' stato al centro di una storia prima bellissima e poi orribile come il peggiore degli incubi. Coccolato e venerato da una coppia, il cagnolino è stato regalato a un pensionato, di nome René, che era rimasto solo al mondo. L'uomo, anziché accudirlo come meritava, lo ha ucciso.

E' successo a Wanze, in Belgio, vicino a Liegi

E' successo a Wanze, in Belgio, vicino a Liegi. Un pensionato di 71 anni depresso e solo aveva ricevuto in dono da una coppia, colpita dalla sua situazione, il cane Panfoufle. La coppia aveva deciso di affidargli il loro cane di 4 anni per farlo sentire meno solo. All’inizio doveva tenerlo poche ore al giorno, per abituarsi alla sua presenza. E poi, se avesse voluto, avrebbe potuto adottarlo in maniera definitiva, con la possibilità, però, di andarlo a trovare ogni volta che volevano. E così hanno deciso di lasciare il cane all'uomo, che sembrava contento di adottarlo.

Poche ore dopo che il cagnolino aveva "traslocato", la coppia ha ricevuto una telefonata terribile e ha scoperto che lui, stanco di sentirlo abbaiare, gli aveva tagliato la gola. I proprietari sono corsi da lui, ma era troppo tardi. Ora lo seppelliranno nel loro giardino. la coppia non ha ancora deciso se sporgere denuncia.