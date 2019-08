Regno Unito, coppia tortura e uccide il proprio cane. Lei il giorno prima aveva cercato su Google come fare

Sabato 17 Agosto 2019, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 17:16

L' hanno prima avvelenata con delle salsicce, poi picchiata con una sbarra di ferro e infine accoltellata senza pietà. Leila Horvarth, 28 anni, e il suo fidanzato Norbert Farkas, 29 anni, hanno ucciso la loro cagnolina Luna - un bulldog americano - dopo averle inflitto terribili torture, e per questo sono stati condannati a 10 settimane di carcere.Luna aveva recentemente dato alla luce 12 cuccioli, e per questo secondo i proprietari, era diventata lunatica e aggressiva. Così Leila Horvarth si è seduta di fronte al suo computer, ha digitato le parole «come uccidere il proprio cane» e lo ha fatto. Prima ha attirato la cagnetta nel giardino sul retro della loro casa. Poi le ha servito del cibo avvelenato.Luna è rimasta tre giorni sdraiata in preda ad atroci dolori. Per questo i due ragazzi hanno riferito che «temevano che i vicini se ne accorgessero per i rumori strani che faceva». Proprio per evitare questo - e dopo numerosi colpi alla testa con una sbarra di ferro - Norbert Farkas ha afferrato un coltello da cucina e l'ha pugnalata alla gola.Il cane è stato quindi avvolto in sacchi per rifiuti e scaricato in un vicolo dietro la loro casa in Parkside Road, Birkenhead . La coppia è stata condannata a 10 settimane di carcere ed è stato loro vietato di tenere animali domestici.