​Coronavirus, dalla candeggina ai contagi: ecco le bufale su cani e gatti

Sono inarrestabili e si riproducono, soprattutto sui social, ad una velocità preoccupante. Ecco le bufale e le fake news sugli animali ai tempi del Coronavirus, che corrono più veloci delle smentite e dei commenti degli esperti (veri): la lista è a cura dell'Enpa (che ha lanciato in questi giorni una campagna comunicativa). 1) Gli animali domestici non sono contagiosi: lo sostengono sia l'Oms che il ministero della Salute. 2) Gli animali non vanno lavati più spesso del solito: il lavaggio porta via il sebo del cane, uno strato di difesa molto importante che previene eritemi, arrossamenti. Il bagno andrebbe fatto circa quattro volte l'anno, non tutti i mesi. Fondamentale anche l'uso di saponi specifici per animali. 3) Le zampe del cane andrebbero pulite dopo ogni passeggiata. Sarebbe una buona abitudine, indipendentemente dal Coronavirus. Ma attenzione: è vietato usare candeggina: «L'ideale sarebbe preparare una bacinella di acqua tiepida con un po' di sapone per cani o bicarbonato». 4) E' sbagliato far uscire il cane troppo spesso: «Il consiglio è di non cambiare le sue abitudini prima della quarantena». Ah, e ricordiamoci che è sbagliato usare il cane come pretesto per evadere da casa (più volte al dì) e aggirare la giusta stretta imposta dal governo.

Ultimo aggiornamento: 07:20

