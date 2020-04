Coronavirus: la natura non si ferma, le immagini «rubate» della lepre nel Parco del Vesuvio

La pandemia di Coronavirus non ferma la natura e le sue leggi. Così l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha deciso di continuare a mostrare la bellezza del vulcano e della flora e della fauna attraverso un lavoro in smart working dove ogni giorno è possibile ammirare o conoscere degli aspetti del Parco Nazionale, proprio come se lo si visitasse. Oggi l’Ente presieduto da Agostino Casillo ha mostrato un’esemplare di Lepre selvatica, catturata attraverso strumenti di monitoraggio, intenta a cibarsi di notte sulle rocce laviche del Vesuvio.

«L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e gli Zoologi dell’Università “Federico II” di Napoli - dicono i responsabili - lavorano insieme ormai da alcuni anni sul monitoraggio dei mammiferi presenti nell’area protetta, mettendo in campo diverse strategie di indagine: la prima si attua individuando e percorrendo a piedi periodicamente tracciati prestabiliti (transetti), di lunghezza variabile. Tra gli strumenti di monitoraggio vengono usate anche le foto/video trappole, dispositivi sensibili al movimento, che permettono di catturare un’immagine o registrare un video delle specie presenti grazie ad un sensore elettrico P.I.R (sensore passivo ad infrarossi), che riesce a percepire la presenza di un animale dal calore emanato dal suo corpo.



Ultimo aggiornamento: 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proprio grazie ad una foto/videotrappola abbiamo catturato queste belle immagini notturne di un magnifico esemplare diintenta ad alimentarsi in tutta tranquillità di piccoli ciuffi erbacei sulle rocce laviche del Vesuvio. Oltre alle foto/videotrappole, che ci regalano splendide immagini di lepre nel corso della loro attività, la presenza della lepre nel nostro territorio viene studiata con l’analisi dei suoi escrementi (pellet), che hanno una caratteristica forma sferica e sono facilmente riconoscibili, e dalla presenza delle sue inconfondibili orme, che creano un caratteristico motivo ripetuto ad Y. Le lepri, infatti, si muovono sempre a balzi, prendendo lo slancio sulle potenti zampe posteriori e atterrando sulle anteriori che si appoggiano una dietro l’altra».