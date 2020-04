Coronavirus, il padrone è ricoverato e il cane scappa di casa per raggiungerlo: ma lui è già morto

Il padrone è ricoverato in ospedale, il cane scappa di casa per raggiungerlo ma l'uomo è già morto. Succede all'ospedale Cisanello di Pisa. E' lì che hanno ritrovato Stella, un pastore tedesco di sette anni. Quando il proprietario era stato portato via dalla sua abitazione, l'aveva aspettato per giorni mentre i parenti si occupavano di lei. Poi è fuggita e ha percorso chilometri per raggiungere l'ospedale dove l'uomo, che in precedenza l'aveva trovata, era in terapia intensiva. Ma non ha potuto rivederlo. A raccontare la vicenda è l'associazione Sportello Tutela Animali: "Dolcissima con gli umani, Stella ha 7 anni e dal giorno in cui hanno portato via il suo padrone non si è data pace: è scappata a cercarlo fino all'ospedale", si legge su Facebook. Ora i volontari le hanno trovato una nuova famiglia: un parente del suo padrone che, a sua volta, ha deciso di "adottarla".

Ultimo aggiornamento: 11:14

