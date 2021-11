Costruisce un ascensore per il gatto di 19 anni e il felino apprezza

Uno youtuber australiano ha deciso di alleggerire la giornata al suo vecchio gatto, Frodo, che nonostante i gradini non rinuncia a stendersi al sole.

Frodo ha 19 anni e, per gli standard felini, ha già raggiunto la vecchiaia che, come gli umani, gli impone alcuni inconvenienti legati alla mobilità. Fortunatamente ora ha un problema in meno, infatti il suo proprietario, Liam Thompson, gli ha costruito un ascensore speciale in modo che possa superare i nove gradini che lo separano dal patio senza fare sforzi.

In un video che documenta l'invenzione, Liam ha spiegato che al suo gatto piace uscire ogni giorno per prendere il sole sull'erba, ma vedendo le difficoltà che Frodo incontrava per arrivare al suo luogo preferito, ha deciso di rispondere alla sua necessità come poteva.

Il felino ha apprezzato l'invenzione e si è appassionato al suo ascensore personale. Come si vede nel video, dopo il primo test del dispositivo, Frodo è tornato volontariamente sul dispositivo per salire le scale in tutta comodità.