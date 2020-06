Scoperta choc nella stiva dell'aereo, trovati morti 38 cuccioli: la verità sull'ultimo viaggio verso il Canada e le foto denuncia

Ultimo aggiornamento: 23:03

Macabra scoperta suldove sono stati trovati mortiI piccoli erano nella stiva del velivolo e non sono sopravvissuti. L'episodio ha portato alla lucepiù richieste ine messo sul piede di guerra gli attivisti per il benessere degli animali. Sull'accaduto sta indagando Secondo quanto riferisce il Mirror, ilha confermato che i cani sono arrivati ​​sabato a bordo di un volo ucraino dellaproveniente da Kiev e diretto all'aeroporto internazionale Pearson di Toronto.Gli addetti al trasporto merci hanno trovato dozzine di cagnolini, alcuni morti e altri moribondi perché disidratati o gravemente malati. Erano in scatole piene di escrementi. Le foto denuncia suhanno suscitato indignazione.L'ha rifiutato di rispondere alle domande della CBC sul perché non avrebbe vigilato abbastanza e ha diramato una comunicazione ufficiale: «Tutti in UIA esprimono le proprie condoglianze per la tragica morte di questi animali sul nostro volo. Stiamo collaborando con le autorità locali per determinare cosa è successo e per apportare le modifiche necessarie per evitare che una tale situazione si ripeta».