Angel, Leon, Sissy e gli altri: adottati i nove cuccioli gettati nei rifiuti a Napoli

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 09:30

e i loro fratellini hanno finalmente una casa. Dopo la gara di solidarietà lanciata attraverso Il Mattino i nove cuccioli salvati dai cassonetti dei rifiuti a, dove erano stati gettati domenica scorsa, sono stati adottati.Super affollata l'Asl del Frullone, dove sono arrivate oltre un centinaio di persone pronte a farsi avanti per dare loro una famiglia.«Siamo felici di essere riusciti in pochi giorni a trovare una sistemazione per questi animali - commenta Vincenzo Desidery, presidente dell’Associazione Nazionale Animali Natura Ambiente Fondali Marini Cittadini - dopo che domenica scorsa i nostri volontari hanno salvato i cuccioli insieme al personale medico dell’Asl veterinaria. Oggi finalmente quei cagnolini riceveranno cure e affetto che meritano».Tantissime le richieste di adozione che erano arrivate per i piccoli meticci (oltre un centinaio), ma solo nove sono stati i “fortunati” padroni che li hanno adottati e portati a casa dopo averli dotati di microchip.