Lecce, cucciolo di lupo investito sulla San Cataldo-Frigole. Curato dal centro Cras di Calimera

Un cucciolo di lupo investito sulla strada che collega San Cataldo a Frigole. Fortunatamente il cucciolo era ancora vivo ed è stato curato dai medici del Centro Veterinario Lupiae.

La segnalazione del cucciolo investito

Nella serata di ieri è arrivata una telefonata, da parte di Mario Congedo, collaboratore dei centri Cras del territorio, che segnalava un cucciolo di lupo investito, ma fortunatamente ancora vivo, sul tratto di strada San Cataldo-Frigole.

Grazie al tempestivo intervento del servizio accalappiamento della Asl che ha tratto in salvo l'animale e lo ha trasportato presso il Centro Veterinario Lupiae, convenzionato con il Cras di Calimera e preso in cura dal veterinario Gianluca Nocco e dall'equipe della clinica che ha sottoposto il lupo a radiografie e altri esami: il lupo potrebbe avere 6-7 mesi, ha riportato la frattura di entrambi i femori e del bacino e uno pneumotorace.

Tanti gli automobilisti che si sono fermati con le auto per capire cosa fosse successo e, vista l’eccezionalità del ritrovamento, sono state scattate decine di foto con i cellulari, foto che sono state postate sui social. Il cucciolo che si è allontanato dal branco, era stato notato più volte, in diverse occasioni nei giorni precedenti durante le ore notturne, stazionare nella periferia di Lecce alle spalle della Parrocchia di San Massimiliano Kolbe. Al momento del ritrovamento l’animale era riverso per terra, ancora vivo.

La prognosi del cucciolo, al momento, è riservata a causa delle sue condizioni ancora critiche. Per ora, quindi, non ci resta che aspettare che il piccolo risponda alle terapie e dia qualche segnale di ripresa.

Non è la prima volta che nel Salento si "avvista" un lupo

«Non resta che aspettare che il piccolo risponda alle terapie e dia qualche segnale di ripresa”, dicono quindi dal Cras. E il caso del lupo investito nella periferia di Lecce riaccende l’attenzione sulla sua presenza sul territorio. Non sarebbe la prima volta -, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - che il lupo viene avvistato nel Salento. La scorsa estate un branco aveva attaccato un gregge di pecore in una fattoria a Melendugno, quella precedente aveva fatto parlare di sé il lupo che si aggirava sulla spiaggia di Otranto, al villaggio degli Alimini, il quale aveva strattonato per i vestiti una turista e una bambina, prima di essere catturato e trasferito in un centro al Nord. Che in questa zona ci siano diversi lupi è risaputo».