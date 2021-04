Cucciolo recuperato in un dirupo nel napoletano: cercasi adozione del cuore

E'stato recuperato in un dirupo a Castellammare. Un intervento dei vigili del fuoco che ha salvato un cane da morte certa e che adesso aspetta il lieto fine di un'adozione del cuore. Il piccolino, meticcio, aveva una zampetta ferita, subito curata all'ufficio Asl di competenza ma nessun chip per l'identificazione del proprietario.

Per questo gli animalisti Adda che lo hanno aiutato, adesso lanciano una campagna di adozione sui social per dar una famiglia al cagnolino, un maschio di circa due anni, molto dolce e affettuoso.

Per chi fosse interessato o volesse dar un contributo per dar una mano ai volontari si può contattare la sede Adda di via Plinio a Castellammare o la pagina facebook.