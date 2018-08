Puglia, i delfini danno spettacolo in mare a due passi dalla costa

Giovedì 23 Agosto 2018, 19:52 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 23:34

​Nuovo avvistamento di delfini a Marina di Ginosa. E’ stata una turista a immortalare gli eleganti movimenti dei cetacei nel tratto marinese di costa ribattezzato, appunto, Baia dei delfini. Da qualche anno nella frazione marina è anche attiva un’associazione che consente di fare escursioni in gommone alla ricerca di questi mammiferi marini, tra le creature marine più amate.Tra i servizi turistici che si stanno affermando la pescaturismo e il noleggio delle barche, per una fruizione del mare che non sia solo legata al bagno sotto costa o ai classici pedalò. Dello scorso luglio invece l’avvistamento di un capodoglio al largo della costa marinese, con la sagoma enorme comparsa subito dopo il tipico “soffio” dallo sfiatatoio.Nei giorni scorsi era stata segnalata anche una tartaruga marina, forse a caccia delle numerose meduse. Queste ultime sono molto presenti nelle acque marinesi, soprattutto in prossimità di determinati tratti di spiaggia libera e a seconda delle condizioni meteo-marine. E’ l’effetto dell’innalzamento medio della temperatura delle acque marine e della diminuzione drastica dei suoi predatori biologici, spiegano gli esperti.